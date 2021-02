Maxi furto in casa Icardi | Wanda e Mauro derubati alle porte di Parigi | bottino stratosferico

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono statinella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021diNara e(così come i bambini) si trovavano fortunatamente fuori dalla loro abitazione quando i ladri si sono intrufolati sottraendo unpiuttosto consistente. Ilha portato via ai coniugiun malloppo non indifferente costituito da gioielli, orologi, accessori e capi di abbigliamento di lusso. Di quelli di cuifa sfoggio costantemente anche sui social. Leggi anche >>Nara inaspettata, messaggio misterioso sotto la doccia: sbuca dettaglio nascostoNara e...