Borse in rialzo, "retail mania" fa volare l'argento. Spread stabile (Di lunedì 1 febbraio 2021) In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti le Borse asiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida dei piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi

