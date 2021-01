LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: Scardoni in semifinale, tocca agli uomini! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Klaebo ha dei missili sotto i piedi. 13:59 tocca agli uomini, questi i primi atleti impegnati: Erik Valnes (NOR), Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Paal Goelberg (NOR), Richard Jouve (FRA), Jovian Hediger (SUI) e Denis Filimonov (RUS). 13:57 Lampic passa in scioltezza, finale impressionante di Falk che beffa Caldell. Scardoni è in semifinale come lucky loser! 13:55 Caduta per Anne Winkler, che dice addio ad ogni possibilità di passare il turno. 13:54 Lampic si fa vedere davanti, la slovena vuole allungare in classifica generale. 13:52 Ultimo quarto con :Hanna Falk (SWE), Anamarija Lampic (SLO), Anne Winkler (GER), Katri Lylynpera (FIN), Hristina Matskina (RUS) e Sophie Caldwell Hamilton (USA). 13:49 Al photo-finish la spuntano le due ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 Klaebo ha dei missili sotto i piedi. 13:59uomini, questi i primi atleti impegnati: Erik Valnes (NOR), Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Paal Goelberg (NOR), Richard Jouve (FRA), Jovian Hediger (SUI) e Denis Filimonov (RUS). 13:57 Lampic passa in scioltezza, finale impressionante di Falk che beffa Caldell.è income lucky loser! 13:55 Caduta per Anne Winkler, che dice addio ad ogni possibilità di passare il turno. 13:54 Lampic si fa vedere davanti, la slovena vuole allungare in classifica generale. 13:52 Ultimo quarto con :Hanna Falk (SWE), Anamarija Lampic (SLO), Anne Winkler (GER), Katri Lylynpera (FIN), Hristina Matskina (RUS) e Sophie Caldwell Hamilton (USA). 13:49 Al photo-finish la spuntano le due ...

