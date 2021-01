Giorgia Martone, addio all’imprenditrice regina dei profumi (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ morta Giorgia Martone, giovane imprenditrice nel mondo della profumeria, nonché collaboratrice presso la ICR, storica azienda di famiglia Se ne va a soli 41 anni, Giorgia Martone, ricercatrice nel campo della profumeria, nonché cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory. La giovane imprenditrice è morta all’Ospedale San Giuseppe di Milano, in seguito a un’intervento di isteroscopia che teoricamente sarebbe dovuto durare solo una quindicina di minuti. Invece, nel processo, qualcosa è andata storto e il cuore non ha più ceduto. Ancora non si è capito cosa sia andato storto, e gli stessi medici si sono detti sconvolti. I funerali si sono svolti ieri, 30 Gennaio 2020, alla Basilica di Santa Maria della Passione. Grandissima appassionata di profumi, sin da piccola Giorgia ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) E’ morta, giovane imprenditrice nel mondo della profumeria, nonché collaboratrice presso la ICR, storica azienda di famiglia Se ne va a soli 41 anni,, ricercatrice nel campo della profumeria, nonché cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory. La giovane imprenditrice è morta all’Ospedale San Giuseppe di Milano, in seguito a un’intervento di isteroscopia che teoricamente sarebbe dovuto durare solo una quindicina di minuti. Invece, nel processo, qualcosa è andata storto e il cuore non ha più ceduto. Ancora non si è capito cosa sia andato storto, e gli stessi medici si sono detti sconvolti. I funerali si sono svolti ieri, 30 Gennaio 2020, alla Basilica di Santa Maria della Passione. Grandissima appassionata di, sin da piccola...

