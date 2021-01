Covid, in Brasile oltre due milioni di vaccinazioni in due settimane (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Brasile ha superato i due milioni di vaccinazioni contro il Covid - 19 nelle prime due settimane di campagna vaccinale. Secondo le segreterie di salute statali, i vaccinati sono 2.002.455. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilha superato i duedicontro il- 19 nelle prime duedi campagna vaccinale. Secondo le segreterie di salute statali, i vaccinati sono 2.002.455. Nelle ...

