Classifica Coppa del Mondo sprint sci di fondo 2021: Federico Pellegrino al comando, Retivykh supera Bolshunov (Di domenica 31 gennaio 2021) Federico Pellegrino si conferma in testa alla Coppa del Mondo di sci di fondo sprint. Il poliziotto di Nus, dopo il nono posto a Falun (in tecnica classica), aspetta Ulricehamm per poter accelerare, dal momento che si tratta di un impegno a lui favorevole, a tecnica libera. I punti di vantaggio nei confronti di Alexander Bolshunov sono ora 70, ma in mezzo si è portato l’altro russo Gleb Retivykh, al momento distante 65 punti. Da segnalare la risalita all’ottavo posto di Johannes Klaebo: il norvegese ha un margine forse troppo elevato per poter rimontare, ma certamente farà tutto quel che è in suo potere per dimostrare al Mondo che è sempre l’uomo da battere. Classifica sprint Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)si conferma in testa alladeldi sci di. Il poliziotto di Nus, dopo il nono posto a Falun (in tecnica classica), aspetta Ulricehamm per poter accelerare, dal momento che si tratta di un impegno a lui favorevole, a tecnica libera. I punti di vantaggio nei confronti di Alexandersono ora 70, ma in mezzo si è portato l’altro russo Gleb, al momento distante 65 punti. Da segnalare la risalita all’ottavo posto di Johannes Klaebo: il norvegese ha un margine forse troppo elevato per poter rimontare, ma certamente farà tutto quel che è in suo potere per dimostrare alche è sempre l’uomo da battere.DEL ...

zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sprint sci di fondo 2021: Federico Pellegrino al comando Retivykh supera Bolshunov -… - mxpx1989 : Ora si comincia a ragionare! Una piccola rivincita per la coppa italia e la partita dell andata. La classifica ora… - 22Alex87JUVE : Manco se mi pagano. La mia mentalità, così come quella nostra storica è: Si gioca per vincere tutto col rischio di… - AlexD_Milanista : @redavid18 @chipperfranz @emme_emme9 @FBiasin Avete una rosa costruita per vincere lo scudetto contrariamente a noi… - infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021: domina Bolshunov, risale De Fabiani, Pellegrino ottavo -