Sondaggi politici: un partito di Conte penalizzerebbe Pd e M5s (Di sabato 30 gennaio 2021) Sondaggi politici: un partito di Conte stimato al 10% dai Sondaggisti “ruberebbe” voti al partito democratico e al Movimento 5 stelle. Intanto vola la Lega Un nuovo partito di Conte raggiungerebbe, ad oggi, il 10% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire (www.dire.it), effettuato con interviste il 29 gennaio 2021 su un campione di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 30 gennaio 2021): undistimato al 10% daisti “ruberebbe” voti aldemocratico e al Movimento 5 stelle. Intanto vola la Lega Un nuovodiraggiungerebbe, ad oggi, il 10% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, ilo realizzato da Tecnè con Agenzia Dire (www.dire.it), effettuato con interviste il 29 gennaio 2021 su un campione di… L'articolo Corriere Nazionale.

fanpage : Il 40 % degli italiani vuole un terzo governo Conte - CorrNazionale : Sondaggi politici: un partito di #Conte stimato al 10% dai sondaggisti “ruberebbe” voti al Partito democratico e al… - G_B0TTAZZI : @DonatoRobilotta @lucianoghelfi Donà, sei stato per più di 30 anni nelle sedi istituzionale più prestigiose e non s… - emrato : @MassiSodo Il problema dei governi politici è che governano con i sondaggi in mano, l'emblema di questo fallimento è alzano nembro - ItalianPolitics : RT @openpolis: L’uscita di Italia viva dalla maggioranza e la conseguente #crisidigoverno può essere interpretata sotto diverse chiavi di l… -