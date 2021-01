“Si è rifiutata” Meghan Markle | che smacco | il ‘no’ a Harry e le voci di divorzio aumentano a dismisura Cosa è successo adesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021), la notizia si diffonde in poche ore. Su alcuni tabloid inglesi sifera che la duchessa di Sussex,, “con molta probabilità” non sarà presente al primo viaggio di ritorno del marito Nel Regno Unito. Sarebbe stata lei stessa a rifiutare l’invito di seguirema solo per “ragioni pratiche e personali”. Scopriamo nel dettaglioè accaduto.potrà pensare la regina Elisabetta II? L’agenda della Royal Family sarebbe già colma di impegni edsarebbe pronto a tornare a Londra non solo per prendere parte alle cerimonie. Ee il piccolo Archie non dovrebbero essere presenti, come sottolineato nel Daily Mail che, citando alcune fonti anonime vicine ai Sussex, parla di un ...