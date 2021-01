Fonseca | “Non parlo di Dzeko | si è già speculato abbastanza”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nella conferenza stampa di presentazione del match Roma-Verona, posticipop di domenica alle 20.45, Pauloha risposto anche alle domande relative alla questione: “Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso, vediamo la prossima settimana. Abbiamo giàsu questa situazione. Pellegrini capitano? Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile”. E proprio sul Verona: “I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo contro uomo e non lasciano giocare le altre squadre”. Con l’attaccante bosniaco fuori rosa, toccherà ancora a Borja Majoral in attacco: “Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone ...