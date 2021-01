Covid, 10 infermieri positivi all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il coronavirus colpisce ancora una volta il personale sanitario dei nosocomi campani. all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono risultati positivi 10 infermieri. Il focolaio, come spiegano da Il Mattino, ha coinvolto il personale della Terza Medicina ed alcuni pazienti ricoverati sul terzo piano dell’ospedale. Ora sono stati tutti trasferiti. A rilevare i casi di positività è stato un ciclo di tamponi effettuato di routine. Tra i contagiati c’è anche un infermiere che aveva completato, con la seconda dose, il ciclo vaccinale anti-Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il coronavirus colpisce ancora una volta il personale sanitario dei nosocomi campani.Sandisono risultati10. Il focolaio, come spiegano da Il Mattino, ha coinvolto il personale della Terza Medicina ed alcuni pazienti ricoverati sul terzo piano dell’ospedale. Ora sono stati tutti trasferiti. A rilevare i casi dità è stato un ciclo di tamponi effettuato di routine. Tra i contagiati c’è anche un infermiere che aveva completato, con la seconda dose, il ciclo vaccinale anti-. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

