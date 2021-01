“Non ne posso più!”, Elisabetta Gregoraci “piena” dell’affaire Pretelli: retroscena bomba (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci sarebbe “piena” di Pierpaolo Pretelli? Il retroscena croccantissimo ci giunge da Gabriele Parpiglia durante le sue chicche di gossip di Casa Chi, a pochissimi minuti dalla diretta serale del Grande Fratello Vip. “Non ne posso più!”, Elisabetta Gregoraci “piena” dell’affaire Pretelli Elisabetta è stata chiamata di nuovo in causa per l’affaire Pretelli, ingressi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 29 gennaio 2021)sarebbe “” di Pierpaolo? Ilcroccantissimo ci giunge da Gabriele Parpiglia durante le sue chicche di gossip di Casa Chi, a pochissimi minuti dalla diretta serale del Grande Fratello Vip. “Non ne”,è stata chiamata di nuovo in causa per l’affaire, ingressi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : Ho voglia di andare al ristorante con gli amici, ho voglia di andare allo stadio, ho voglia di andare a teatro, ho… - chetempochefa : 'Quando mia sorella si è accorta che io le offrivo la mia fetta di pane, c'è stato questo gesto di tenerezza indime… - fleinaudi : Il nostro Presidente @avvbenedetto : “Presidente @Ettore_Rosato rientrereste in un Governo con @AlfonsoBonafede Mi… - AdamartArt : Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso regolare le vele per raggiungere la mia destinazione, qualunque… - arsvare : Sono chiusa in casa da due mesi e tutto ciò che ha da dire mia madre a riguardo è che lei non può farci niente, qua… -