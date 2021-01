Covid, troppi rischi a Castellammare: il 1 febbraio non si torna a scuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Stop al rientro tra i banchi per gli istituti delle superiori. Il primo febbraio i giovani di Castellammare di Stabia continueranno, infatti, con la Dad. Lo ha disposto, solo poco fa, il primo cittadino Gaetano Cimmino. “Ho appena firmato – spiega – un’ordinanza per disporre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di I e di II grado a Castellammare di Stabia da lunedì 1 febbraio a sabato 13 febbraio 2021”. “La nostra città – chiarisce il primo cittadino – possiede un’elevata concentrazione di istituti scolastici sul territorio comunale e una notevolissima platea scolastica, composta da migliaia di studenti provenienti anche dai Comuni limitrofi.La ripresa delle attività didattiche in presenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia (Na) – Stop al rientro tra i banchi per gli istituti delle superiori. Il primoi giovani didi Stabia continueranno, infatti, con la Dad. Lo ha disposto, solo poco fa, il primo cittadino Gaetano Cimmino. “Ho appena firmato – spiega – un’ordinanza per disporre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di I e di II grado adi Stabia da lunedì 1a sabato 132021”. “La nostra città – chiarisce il primo cittadino – possiede un’elevata concentrazione di istituti scolastici sul territorio comunale e una notevolissima platea scolastica, composta da migliaia di studenti provenienti anche dai Comuni limitrofi.La ripresa delle attività didattiche in presenza ...

MarcelloLyotard : Ci sono troppi casi di gente che s'ammala di Covid subito dopo esserci vaccinata. Credo che dal punto di vista sta… - rbrt_italia : @byredo2020 Il #Covid-19 è di fatto una guerra: qualcosa a cui gli israeliani sono sempre pronti. Miope chi in Eur… - Frances78031172 : Briggite Bardot ha detto che siamo troppi sulla terra e perciò il Covid serve...giusto!ma perché la prima a lasciare posto non è lei??????????? - 311titti : RT @domenicoditell1: #Verdini agli arresti domiciliari per i troppi casi Covid a Rebibbia. E gli altri disperati rimangono fregati -