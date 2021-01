Massimo Galli: “Varianti più rischiose. In pochi lo stanno comprendendo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “pochi stanno comprendendo che i rischi aumentano, mentre si parla solo di cosa riaprire e non di come mettere in sicurezza”, così avverte Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano. “Probabilmente queste Varianti sono in grado di essere trasmissibili anche a una distanza di oltre un metro e 80 centimetri e semplicemente parlando e cantando, non starnutendo e tossendo”. Così si è espresso l’esperto durante il XXII congresso nazionale della Società italiana di NeuroPsicoFarmacologia (Sinpf), online da oggi al 29 gennaio. L’esperto ha mostrato alcune proiezioni che mostrano come “potrebbe esserci un picco di incremento di infezioni e morti con lo stesso livello di mobilità di adesso fino a giugno, se saltasse fuori una variante in grado di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) “che i rischi aumentano, mentre si parla solo di cosa riaprire e non di come mettere in sicurezza”, così avverte, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano. “Probabilmente questesono in grado di essere trasmissibili anche a una distanza di oltre un metro e 80 centimetri e semplicemente parlando e cantando, non starnutendo e tossendo”. Così si è espresso l’esperto durante il XXII congresso nazionale della Società italiana di NeuroPsicoFarmacologia (Sinpf), online da oggi al 29 gennaio. L’esperto ha mostrato alcune proiezioni che mostrano come “potrebbe esserci un picco di incremento di infezioni e morti con lo stesso livello di mobilità di adesso fino a giugno, se saltasse fuori una variante in grado di ...

