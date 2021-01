Uomini e Donne | Davide Donadei ha scelto! L' anticipazione

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il tronistaha scelto la corteggiatrice con cui intraprendere una relazione al di fuori di «». L'attesissima scelta La scelta era un evento molto atteso dalle telespettatrici e dai telespettatori del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo una lunga attesa, finalmente,ha comunicato il nome della ragazza che, tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, lo ha «convinto» di più. Il tronista aveva, per l'appunto, ristretto il cerchio alle due ragazze. Prima di prendere la decisione finale ha portato entrambe in esterna per togliersi gli ultimi dubbi. Già nella giornata di ieri, martedì 26 gennaio, aveva preannunciato che il nome sarebbe venuto fuori l'indomani (il 27 gennaio, dunque oggi). Come sempre a riportare in anticipo quanto successo durante la ...