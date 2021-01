L’Italia sta vaccinando le persone migranti? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Neppure stavolta gli ultimi saranno i primi: c’è una categoria di persone vulnerabili agli impatti della Covid-19 che rischia di non ricevere il vaccino nel disinteresse delle istituzioni. Sono i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti irregolari: oltre mezzo milione di persone in Italia. Nonostante siano più esposte ai pericoli del contagio, rischiano di scivolare in fondo alla lista delle priorità, se non addirittura di essere escluse dalla vaccinazione, pur essendo tra coloro che ne avrebbero più bisogno. Gli ultimi della lista Poiché le fiale scarseggiano e la campagna vaccinale richiede una complessa macchina organizzativa, anche L’Italia, come ogni altro paese abbastanza ricco da potersi accaparrare le prime dosi, ha dovuto stabilire delle priorità. Per somministrare i vaccini si è scelto di dare la ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Neppure stavolta gli ultimi saranno i primi: c’è una categoria divulnerabili agli impatti della Covid-19 che rischia di non ricevere il vaccino nel disinteresse delle istituzioni. Sono i rifugiati, i richiedenti asilo e iirregolari: oltre mezzo milione diin Italia. Nonostante siano più esposte ai pericoli del contagio, rischiano di scivolare in fondo alla lista delle priorità, se non addirittura di essere escluse dalla vaccinazione, pur essendo tra coloro che ne avrebbero più bisogno. Gli ultimi della lista Poiché le fiale scarseggiano e la campagna vaccinale richiede una complessa macchina organizzativa, anche, come ogni altro paese abbastanza ricco da potersi accaparrare le prime dosi, ha dovuto stabilire delle priorità. Per somministrare i vaccini si è scelto di dare la ...

GioMelandri : L’Italia sta rischiando una figuraccia storica ad un passo dall’esclusione dalle #Olimpiadi .. . Gli atleti gareg… - matteorenzi : Noi non abbiamo perso niente, è l'Italia che sta perdendo la più grande occasione di investire sul futuro. Per ques… - Internazionale : Cos’è stato in Italia il Partito comunista? Dal dopoguerra in poi, la sua storia si può riassumere così: un grande… - romanino48 : RT @edosyloslabini: Sono 10 anni che l’Italia è ostaggio di una vergognosa assemblea permanente della sinistra che fa soltanto i propri int… - Mania48Mania53 : RT @CesareSacchetti: Questi infermieri sono i peggiori. Non denunciano che la sanità italiana ha smesso di curare il 99% delle malattie per… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia sta SNAI – Coppa Italia: Inter-Milan da «1» Atalanta-Lazio, Gasperini a quota “vendetta” Fortune Italia