Enzo Iacchetti e l”accusa’ da ridere a Greggio | “se le interessa…”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuova esplosiva puntata di Striscia La Notizia che parte subito forte nel segno delle risate: l’accusa dadia EzioStriscia La Notizia, Ezio(fonte foto: Mediaset Play)Non smette di tener compagnia e allietare le serate di tantissimi telespettatori sintonizzati su Canale 5, Striscia La Notizia, il popolare ed amato tg satirico condotto dal duo storico Ezioed: la puntata si apre nel segno della risata, con una battuta legata ad una ‘accusa’, per così dire, tutta da. Un format che non stanca mai, Striscia, che da tantissimo tempo rappresenta un appuntamento fisso per tantissimi italiani incollati ...