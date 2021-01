Consultazioni al via, Mattarella incontra Casellati e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì le Consultazioni sulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto prima il presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente emerito Giorgio Napolitano, e a seguire ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico. Domani si prosegue con i gruppi politici.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì lesulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergioha ricevuto prima il presidente del Senato Elisabetta, poi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente emerito Giorgio Napolitano, e a seguire hato il presidente della Camera Roberto. Domani si prosegue con i gruppi politici.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

