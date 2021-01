Barcellona, crisi irreversibile e debiti che continuano a lievitare (Di martedì 26 gennaio 2021) Il sistema calcio è al collasso a causa del Covid e molti club si ritrovano con profondi debiti e non possono più andare avanti. Non sono solo i piccoli club ma anche i colossi come il Barcellona. I debiti del club catalano per la stagione 2019-2020 superano il miliardo di euro, attestandosi a 1.173 milioni. Come oggi riporta la Gazzetta dello Sport, di questi, ben 730 sono definiti a breve termine, e i restanti 443 a lungo termine. Alla voce capitale circolante netto si registra un passivo di 602 milioni di euro. La Liga così ha imposto al Barça di tagliare il monte stipendi per 192 milioni nella stagione in corso, e tutto ciò che non sarà risparmiato durante il 20-21 passerà automaticamente al 21-22. Perché il club del Camp Nou si è presentato al via della stagione con un monte salari che si mangia il 74% del fatturato. Secondo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Il sistema calcio è al collasso a causa del Covid e molti club si ritrovano con profondie non possono più andare avanti. Non sono solo i piccoli club ma anche i colossi come il. Idel club catalano per la stagione 2019-2020 superano il miliardo di euro, attestandosi a 1.173 milioni. Come oggi riporta la Gazzetta dello Sport, di questi, ben 730 sono definiti a breve termine, e i restanti 443 a lungo termine. Alla voce capitale circolante netto si registra un passivo di 602 milioni di euro. La Liga così ha imposto al Barça di tagliare il monte stipendi per 192 milioni nella stagione in corso, e tutto ciò che non sarà risparmiato durante il 20-21 passerà automaticamente al 21-22. Perché il club del Camp Nou si è presentato al via della stagione con un monte salari che si mangia il 74% del fatturato. Secondo ...

capuanogio : Notizia dalla #Liga al tempo del #Covid: ?? Il #Barcellona tratta con le banche una proroga delle scadenze per evit… - ItaSportPress : Barcellona, crisi irreversibile e debiti che continuano a lievitare - - GuruJuve : La Juventus potrebbe approfittare della crisi economica del Barcellona per scaricarsi a vicenda qualche peso morto… - omniaamorvincit : RT @NonConoscoVG: Barcellona in crisi economica: i debiti superano il miliardo di euro. Si cercano acquirenti sia per quote di maggioranza… - baol66 : @90ordnasselA Tra tutte le Big che sono in crisi (Real Barcellona.. )anche per il monte ingaggi troppo alto, non ne… -