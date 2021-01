Top 10 per Molinari. The American Express a Si Woo Kim (Di lunedì 25 gennaio 2021) A La Quinta ottavo posto per Chicco Molinari che, con un totale di 274 (69 66 69 70, -14) colpi, è stato uno dei protagonisti del The American Express. Che ha segnato il ritorno alla vittoria, 1.352 giorni dopo l`ultima volta, di Si Woo Kim. Il 25enne di Seul, al terzo titolo sul PGA Tour, con 265 (-23) ha superato al fotofinish Patrick Cantlay, secondo con 266 (-22) e protagonista di una grande rimonta.All`Americano non è bastato - con un giro finale bogey free, sottolineato da un 61 (-11) e caratterizzato da 11 birdie - realizzare il nuovo primato dello Stadium Course (par 72) del PGA West. Terza posizione (268, -20) per l`australiano Cameron Davis. Quarto posto (269, -19) per l`Americano Tony Finau. Solo 64/o (287, -1) Andrew Landry, vincitore lo scorso anno.Dopo il 15/o posto al Vivint Houston Open ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) A La Quinta ottavo posto per Chiccoche, con un totale di 274 (69 66 69 70, -14) colpi, è stato uno dei protagonisti del The. Che ha segnato il ritorno alla vittoria, 1.352 giorni dopo l`ultima volta, di Si Woo Kim. Il 25enne di Seul, al terzo titolo sul PGA Tour, con 265 (-23) ha superato al fotofinish Patrick Cantlay, secondo con 266 (-22) e protagonista di una grande rimonta.All`o non è bastato - con un giro finale bogey free, sottolineato da un 61 (-11) e caratterizzato da 11 birdie - realizzare il nuovo primato dello Stadium Course (par 72) del PGA West. Terza posizione (268, -20) per l`australiano Cameron Davis. Quarto posto (269, -19) per l`o Tony Finau. Solo 64/o (287, -1) Andrew Landry, vincitore lo scorso anno.Dopo il 15/o posto al Vivint Houston Open ...

romeoagresti : ?? Altra maglia da titolare per Chiellini ?? Chiesa, non al top, verso la panchina ?? Bernardeschi favorito per un… - ManlioDS : Patto per l'Export, Recovery Fund, Libia, Cybersecurity, USA e G20. Ho parlato di tutto questo, a tutto campo, con… - OptaPaolo : 9 - Per la prima volta nella sua carriera nei Top-5 campionati europei, Zlatan #Ibrahimovic ha trovato il gol per n… - marknerazzurro : @DavidOnepv Questa è la mascherina top presa a marzo! Veramente altra categoria, ha addirittura neoprene su nasello… - rikyjaypinaz1 : @cippiriddu @mckillbill @marifcinter Non stavo criticando le tue parole, stavo solo dicendo che con squadre top anc… -