Se questo è amore, l’incredibile sentimento dell’ebrea Helena e del nazista Franz ad Auschwitz in un docufilm (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se questo è amore, recita il titolo italiano assonandovi il libro seminale italiano sulla Shoah. Liebe war es nie (cioè “Non è mai stato amore”, dalla canzone che la ragazza ebrea cantò all’ufficiale nazista) è invece quello originale, con una connotazione totalmente altra. Qualunque cosa fosse, ciò che accadde fra l’ebrea slovacca Helena Citron e l’ufficiale austriaco delle SS Franz Wunsch ad Auschwitz tra l’inizio del 1943 e il fatidico gennaio del 1945 fu un sentimento speciale, indelebile, degno di appartenere alle incredibili storie di speranza accadute nel luogo più infernale del secolo scorso. A trasformarlo in un film documentario di rara originalità è la regista teatrale israeliana Maya Sarfaty, che ricorda di avere avuto da piccola, quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se, recita il titolo italiano assonandovi il libro seminale italiano sulla Shoah. Liebe war es nie (cioè “Non è mai stato”, dalla canzone che la ragazza ebrea cantò all’ufficiale) è invece quello originale, con una connotazione totalmente altra. Qualunque cosa fosse, ciò che accadde fra l’ebrea slovaccaCitron e l’ufficiale austriaco delle SSWunsch adtra l’inizio del 1943 e il fatidico gennaio del 1945 fu unspeciale, indelebile, degno di appartenere alle incredibili storie di speranza accadute nel luogo più infernale del secolo scorso. A trasformarlo in un film documentario di rara originalità è la regista teatrale israeliana Maya Sarfaty, che ricorda di avere avuto da piccola, quale ...

MonicaCirinna : Governo e maggioranza in piedi all'arrivo di Liliana Segre nell'aula del Senato. Grazie, senatrice, per questo enne… - FBiasin : Questo sì che è vero amore. (Detto ciò credo che non smetterò mai più di ridere). - _Sherbatsky__ : RT @__occhiprofondi: Dayane: “Tommy anche tu preferisci l'acqua frizzante? Wow abbiamo gli stessi gusti” Tommaso: “Sì amore hai visto, siam… - Martina24Bravi : Raga voglio tatuarmi nel cuore questo video, è amore purissimo #mantieniilbacio - 1AStarIsBorn : Amore amore, amore amaro, amore mio Amore che potrà fermare solo dio Ma questo amore senza cielo volerà Nelle tue m… -

Ultime Notizie dalla rete : questo amore Giornata della Memoria 2021, “Se questo è amore”: tra gli orrori di Auschwitz l’amore tra una… Il Fatto Quotidiano Catania, 78enne ferisce rivale in amore: arrestato per tentato omicidio

CATANIA - Non gradiva le attenzioni che quell'uomo, più piccolo di lui di tre anni, aveva nei confronti di sua moglie: per questo lo ha affrontato in strada e lo ha ferito con un’arma appuntita. E’ l’ ...

Gary, 102 anni pieni d'amore: ha superato il Covid e si è vaccinato

Gary, 102 anni, tornato dagli Stati Uniti a Piano di Sorrento per amore, ha una storia meravigliosa, che sembra un romanzo e che vale la pena di ascoltare per intero.

CATANIA - Non gradiva le attenzioni che quell'uomo, più piccolo di lui di tre anni, aveva nei confronti di sua moglie: per questo lo ha affrontato in strada e lo ha ferito con un’arma appuntita. E’ l’ ...Gary, 102 anni, tornato dagli Stati Uniti a Piano di Sorrento per amore, ha una storia meravigliosa, che sembra un romanzo e che vale la pena di ascoltare per intero.