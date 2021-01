Vibonese-Cavese, succede tutto in un minuto: pari al “Luigi Razza” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – Un pari che serve a poco alla Cavese, se non altro per muovere una classifica che vede i metelliani relegati in ultima posizione. Sul campo della Vibonese, i ragazzi di Campilongo non riesco ad andare oltre l’1 a 1. Al “Razza” succede tutto in un minuto e a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Al 19? del primo tempo Berardi riceve palla all’interno dei sedici metri avversari e di sinistro fredda Kucich. La gioia dei calabresi dura un battito di ciglia. Il tempo di mettere la palla al centro e la Cavese pareggia. Errore di Marson e classico gol dell’ex di Bubas a rimettere il match in equilibrio. Fuochi d’artificio che si esauriscono subito e il resto della partita non regala particolari ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – Unche serve a poco alla, se non altro per muovere una classifica che vede i metelliani relegati in ultima posizione. Sul campo della, i ragazzi di Campilongo non riesco ad andare oltre l’1 a 1. Al “in une a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Al 19? del primo tempo Berardi riceve palla all’interno dei sedici metri avversari e di sinistro fredda Kucich. La gioia dei calabresi dura un battito di ciglia. Il tempo di mettere la palla al centro e lapareggia. Errore di Marson e classico gol dell’ex di Bubas a rimettere il match in equilibrio. Fuochi d’artificio che si esauriscono subito e il resto della partita non regala particolari ...

