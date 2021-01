Quali sarebbero i ricatti? Il Paese è fermo | dice Bellanova

Leggi su agi

(Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - “Si possono condividere o meno le modalità, ma tanti nel riconoscono che la nostra non è battaglia strumentale ma abbiamo posto questioni vere che riguardano il futuro di questo”. Lo ha detto la senatrice di Iv Teresa, ospite di ‘Agenda' su Sky TG24. “Non è il momento di concentrarci sulle divisioni ma di riprendere per mano iladottando quelle azioni che lo rimettano in condizioni di ripartire. Non considero una minaccia le elezioni ma in questa situazione vengono brandite in questa circostanza per invitare a cambi di casacca”. Per l'ex ministro “l'apertura al dialogo è sempre una cosa importante” e alle accuse rivolte al leader di Iv Matteo Renzi replica: “Ma quale? Iled ha bisogno di avere una sua ...