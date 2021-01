Giovane trova la ragazza in un burrone: è giallo sulla fine della 17enne (Di domenica 24 gennaio 2021) Un Giovane di soli 19 anni ritrova la ragazza di 17 anni scomparsa in un burrone: ora il ragazzo è uno dei principali indiziati Sembrava poter rappresentare una svolta nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 24 gennaio 2021) Undi soli 19 anni riladi 17 anni scomparsa in un: ora il ragazzo è uno dei principali indiziati Sembrava poter rappresentare una svolta nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

