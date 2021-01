Tuttosport: l’Udinese non pagherà un euro per il cartellino di Llorente (Di sabato 23 gennaio 2021) Come era ipotizzabile il ritorno in squadra di Victor Osimhen ha aperto la strada alla cessione di Fernando Llorente come scrive Tuttosport oggi il ds Cristiano Giuntoli potrà accontentare Llorente che ha chiesto di essere ceduto a un club che gli dia più spazio. La destinazione più probabile resta l’Udinese, società molto vicina al Napoli e che prenderà Llorente senza versare danaro per il suo cartellino Il Napoli, però, punta molto su Llorente ed è proprio per questo che ha intenzione di inserire nel contratto una clausola che gli permetterà di incassare 500.000 euro al raggiungimento di un determinato numero di gol da parte del centravanti spagnolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Come era ipotizzabile il ritorno in squadra di Victor Osimhen ha aperto la strada alla cessione di Fernandocome scriveoggi il ds Cristiano Giuntoli potrà accontentareche ha chiesto di essere ceduto a un club che gli dia più spazio. La destinazione più probabile resta, società molto vicina al Napoli e che prenderàsenza versare danaro per il suoIl Napoli, però, punta molto sued è proprio per questo che ha intenzione di inserire nel contratto una clausola che gli permetterà di incassare 500.000al raggiungimento di un determinato numero di gol da parte del centravanti spagnolo. L'articolo ilNapolista.

