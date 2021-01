Roma, Pellegrini: «Il gruppo è unito dal primo all’ultimo, è stato bello vincere» (Di sabato 23 gennaio 2021) Lorenzo Pellegrini è l’eroe della vittoria della Roma sullo Spezia. Queste le sue parole dopo il pesantissimo successo per i giallorossi Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Roma TV commentando il suo gol in pieno recupero che ha permesso ai giallorossi di imporsi per 4-3 sullo Spezia. Queste le sue parole raccolte da PagineRomaniste. gruppo unito – «Il gruppo è unito, dal primo all’ultimo. L’abbraccio non era tra me e Fonseca, ma con tutti quanti: staff, medici, fisioterapisti e così via. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non mi interessa. Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo concretizzare più occasioni e stare più attenti. Dopo questa settimana è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Lorenzoè l’eroe della vittoria dellasullo Spezia. Queste le sue parole dopo il pesantissimo successo per i giallorossi Lorenzoha parlato ai microfoni diTV commentando il suo gol in pieno recupero che ha permesso ai giallorossi di imporsi per 4-3 sullo Spezia. Queste le sue parole raccolte da Pagineniste.– «Il, dal. L’abbraccio non era tra me e Fonseca, ma con tutti quanti: staff, medici, fisioterapisti e così via. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non mi interessa. Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo concretizzare più occasioni e stare più attenti. Dopo questa settimana è ...

WhoScored : ?? A thriller in Rome 17' | 1-0 ?? Roma: Mayoral 24' | 1-1 ?? Spezia: Piccoli 52' | 2-1 ?? Roma: Mayoral 55' | 3-1… - SkySport : ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’)… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Spezia 4-3, rete di Lorenzo Pellegrini (ROM) - prestia_fabio : RT @CucchiRiccardo: Il migliore in campo della Roma - insieme a #Mayoral - #Pellegrini la risolve all'ultimo secondo. In realtà la #Roma po… - midnight_693 : RT @SoyCalcio_: ? ¡GOOOOOOOOOOOL DE LA ROMA! ¡PELLEGRINI! Marca Pellegrini rematando un centro de Bruno Peres. Roma 4-3 Spezia. #RomaSpez… -