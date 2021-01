Pagelle Udinese-Inter LIVE | voti Serie A calcio

(Di sabato 23 gennaio 2021) Alla Dacia Arena si sfidano Luca Gotti e Antonio Conte:è l’anticipo delle ore 18 di sabato 23 gennaio, valido per la 19esima e ultima giornata del girone d’andata diA 2020/21 dimaschile. I nerazzurri giocano in contemporanea del Milan, che ospita a San Siro l’Atalanta: chi sarà campione d’inverno? Dopo il 2-0 subito dello scorso anno, i bianconeri vogliono la rivincita e risalire in classifica: seguite il match con noi attraverso leFoto: Marco Alpozzi/ LaPresse

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Serie A 2020/21 - Segui con noi le pagelle dell’ultima giornata del girone d’andata tra Udinese e In… - passione_inter : ?? | PAGELLE ?? #UdineseInter, segui le pagelle in diretta su PassioneInter! ?? - MondoPrimavera : Buona prova generale per i friulani fuori casa contro il #Chievo #Pagelle #Udinese #Primavera2 - MondoPrimavera : Le pagelle dei clivensi?? - infoitsport : Udinese-Atalanta 1-1, le pagelle: Muriel segna ancora, Pereyra segna e si sacrifica -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Udinese

OA Sport

Dopo aver battuto e dominato la Juventus nel big match di domenica, per l’Inter di Antonio Conte è arrivato il momento di sfidare a Udine l’Udinese di Luca Gotti. I nerazzurri vogliono tenere il passo ...Perisan 6,5 - Non subisce gol e risponde presente quando viene chiamato in causa. Berra 5.5 - Un po' in difficoltà con Baez. Nel finale rimedia anche un rosso.