Conte non approfitta, l’Inter fermata sul pari a Udine (Di sabato 23 gennaio 2021) Il crollo del Milan poteva essere un’occasione importante per accorciare in classifica, per l’Inter, ma questo riesce nella misura minore perché i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 a Udine. Sotto la pioggia della Dacia Arena, la squadra di Conte non fornisce una grande prova contro i bianconeri, che si confermano ben allenati da Gotti che subisce poco le offensive degli avversari. Una partita che l’Udinese imposta sulle ripartenze, che spesso producono situazioni pericolose. Impreciso in un paio di circostanze Pereyra, che in area non è riuscito ad impensierire Handanovic. Dall’altra parte, l’Inter crea i maggiori pericoli con le iniziative di Hakimi, che però sbaglia sistematicamente la scelta finale: i cross sono spesso imprecisi o inopportuni, le conclusioni non inquadrano la porta. Gira a vuoto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Il crollo del Milan poteva essere un’occasione importante per accorciare in classifica, per, ma questo riesce nella misura minore perché i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 a. Sotto la pioggia della Dacia Arena, la squadra dinon fornisce una grande prova contro i bianconeri, che si confermano ben allenati da Gotti che subisce poco le offensive degli avversari. Una partita che l’se imposta sulle ripartenze, che spesso producono situazioni pericolose. Impreciso in un paio di circostanze Pereyra, che in area non è riuscito ad impensierire Handanovic. Dall’altra parte,crea i maggiori pericoli con le iniziative di Hakimi, che però sbaglia sistematicamente la scelta finale: i cross sono spesso imprecisi o inopportuni, le conclusioni non inquadrano la porta. Gira a vuoto ...

borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - borghi_claudio : Notare: 'Non si possono fare le elezionihhh c'è la pandemiahhh' però per la boria di Conte siamo bloccati già da un… - welikeduel : 'Conte è lì, ha consenso. Come fanno a sfiduciarlo? L'astensione di Renzi ha salvato Italia Viva, non Conte' (Enric… - CardelliAc : RT @francescagraz1: Conte, Pd e M5s non possono portare avanti la crisi oltre i 4 giorni rimasti. O se ne assumeranno tutte le resposabilit… - eia58 : RT @riccardomonet: Fosse stato onesto, Conte, dopo le dimissioni delle ministre IV, avrebbe chiamato Renzi per dire: 'Mattè, ma che fai? No… -