Al via opere pubbliche per una spesa di oltre 48 milioni di euro (Di sabato 23 gennaio 2021) La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Servalli e composta dal vicesindaco Nunzio Senatore e dagli Assessori, Annetta Altobello e Antonella Garofalo, Lorena Iuliano, Armando Lamberti, Germano Baldi, Giovanni Del Vecchio, ha approvato il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Sono 35 le opere pubbliche che sono state inserite nel piano annuale e che prenderanno il via nel 2021, per un importo complessivo di euro 48.611.866,35. Le progettualità più importanti riguardano il Contratto di Quartiere di Pregiato e il Programma Integrato Città Sostenibili, (Pics), finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014- 2020. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 23 gennaio 2021) La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Servalli e composta dal vicesindaco Nunzio Senatore e dagli Assessori, Annetta Altobello e Antonella Garofalo, Lorena Iuliano, Armando Lamberti, Germano Baldi, Giovanni Del Vecchio, ha approvato il Piano annuale e triennale delle. Sono 35 leche sono state inserite nel piano annuale e che prenderanno il via nel 2021, per un importo complessivo di48.611.866,35. Le progettualità più importanti riguardano il Contratto di Quartiere di Pregiato e il Programma Integrato Città Sostenibili, (Pics), finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014- 2020. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

nzingaretti : La nomina da parte del Governo dei Commissari per le Grandi Opere è una bella notizia per il Paese e per il Lazio:… - fontanabuona : San Fruttuoso: impianto reti nere, al via nuove opere manutentive - lucainge_tweet : San Fruttuoso: impianto reti nere, al via nuove opere manutentive - tigullio_tweet : San Fruttuoso: impianto reti nere, al via nuove opere manutentive - Herbert403 : George Orwell, addio al copyright sulle sue opere: ecco tutte le ristampe (e chi le ha tradotte)… -

Ultime Notizie dalla rete : via opere Al via le opere di riqualificazione nella piazza di San Pancrazio Prima Brescia Barcellona, mozione per l’ampliamento della via di accesso alla Chiesa di Santa Maria di Fatima

Il Movimento Città Aperta e il Gruppo 5 Stelle di Barcellona Pozzo di Gotto, per il tramite del gruppo consiliare Città Aperta, hanno presentato una mozione per chiedere la realizzazione... Vai all'ar ...

San Fruttuoso: impianto reti nere, al via nuove opere manutentive

A seguito della richiesta inoltrata ad Iren dal Comune di Camogli e grazie alla fattiva collaborazione con la Città Metropolitana di Genova, sono stati stanziati nuovi fondi per i lavori di messa in s ...

Il Movimento Città Aperta e il Gruppo 5 Stelle di Barcellona Pozzo di Gotto, per il tramite del gruppo consiliare Città Aperta, hanno presentato una mozione per chiedere la realizzazione... Vai all'ar ...A seguito della richiesta inoltrata ad Iren dal Comune di Camogli e grazie alla fattiva collaborazione con la Città Metropolitana di Genova, sono stati stanziati nuovi fondi per i lavori di messa in s ...