Zone rosso scure e lockdown | le nuove regole dell' Europa per il coronavirus

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La presidentea Commissione Ursula Von der Leyen annuncia l'istituzione di aree ad alto rischio nell'intera Unione ed evoca un inasprimentoe misure restrittive e lo stop dei viaggi non ...

MedicalScitech : #COVID19, von der Leyen: 'Nuove zone epidemiologiche rosso scuro' #Coronavirus #RossoIstria - sergio19692 : @MediasetTgcom24 Per la logica delle suddivisione del mondo in zone cromatiche mi sembra una buona idea, il ROSSO S… - RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'Nuove zone epidemiologiche rosso scuro' #Coronavirus - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, von der Leyen: 'Nuove zone epidemiologiche rosso scuro' #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, von der Leyen: 'Nuove zone epidemiologiche rosso scuro' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosso

Today.it

introducendo una categoria rosso scura. A chi parte da queste zone possono essere chiesti test prima di partire e la quarantena dopo l'arrivo. Tutti i viaggi non essenziali devono essere altamente ...L'UE propone una nuova categoria di zone a rischio per non chiudere le frontiere interne - Nei Grigioni 44 casi e un morto ...