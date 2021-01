Prada “licenzia” l’attrice cinese Zheng Shuang (Di venerdì 22 gennaio 2021) Prada ha chiuso la collaborazione con Zheng Shuang, che non sarà più testimonial della maison in Cina. Su di lei il peso di uno scandalo Prada, la nota maison di moda, ha annunciato il termine della collaborazione con la nota attrice cinese Zheng Shuang, senza fornire ulteriori motivazioni sulla scelta. l’attrice era da tempo il volto e testimonial della fortunata campagna pubblicitaria del Nuovo Anno Lunare della griffe, ma è saltata alle cronache per una questione privata. I giornali cinesi, infatti, hanno riportato la notizia che l’attrice Zheng Shuang avrebbe lasciato il partner, il produttore Zhang Heng, e di conseguenza abbandonato i due figli avuti da madri surrogate. Secondo quanto riferiscono ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha chiuso la collaborazione con, che non sarà più testimonial della maison in Cina. Su di lei il peso di uno scandalo, la nota maison di moda, ha annunciato il termine della collaborazione con la nota attrice, senza fornire ulteriori motivazioni sulla scelta.era da tempo il volto e testimonial della fortunata campagna pubblicitaria del Nuovo Anno Lunare della griffe, ma è saltata alle cronache per una questione privata. I giornali cinesi, infatti, hanno riportato la notizia cheavrebbe lasciato il partner, il produttore Zhang Heng, e di conseguenza abbandonato i due figli avuti da madri surrogate. Secondo quanto riferiscono ...

