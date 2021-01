F1, Helmut Marko: “Accordo con Honda, ma ad una condizione” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, ha scoperto le carte in tavola in merito al futuro dei motori Honda e della possibile presenza della scuderia in F1; Marko ha infatti spiegato che l’Accordo con la casa giapponese, produttrice e fornitrice di motori, è già stato raggiunto, ma che diventerà veramente concreto solo ad una condizione. La scuderia di Milton Keynes chiede infatti il congelamento delle power unit; questa decisione dovrebbe essere presa la prossima settimana, ma nel frattempo Marko fa appello ai costruttori di seguire questa strada. F1, Marko spiega la condizione per l’Accordo con Honda La relazione economica tra Red Bull e Honda potrebbe continuare anche nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il consigliere della Red Bull,, ha scoperto le carte in tavola in merito al futuro dei motorie della possibile presenza della scuderia in F1;ha infatti spiegato che l’con la casa giapponese, produttrice e fornitrice di motori, è già stato raggiunto, ma che diventerà veramente concreto solo ad una. La scuderia di Milton Keynes chiede infatti il congelamento delle power unit; questa decisione dovrebbe essere presa la prossima settimana, ma nel frattempofa appello ai costruttori di seguire questa strada. F1,spiega laper l’conLa relazione economica tra Red Bull epotrebbe continuare anche nel ...

F1inGenerale_ : F1 | Helmut Marko in pressing: “Nessun piano B, senza congelamento Red Bull dovrà ripensare al ruolo in F1” - FormulaPassion : Scommessa rischiosa di #RedBull , che minaccia l'addio alla #F1 in caso di mancato ok al congelamento da parte di F… - xswagmasta : Ero convinta fosse Helmut Marko ?????? Solo ora ho realizzato che è Bernie Sanders ?? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: secondo #Marko #Vettel non è una minaccia - FormulaPassion : #F1: secondo #Marko #Vettel non è una minaccia -