Alda D’Eusanio | chi è la nuova concorrente del GF Vip

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) New entry alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dagospia ha anticipato che nella Casa più spiata d’Italia sta per entrare. La giornalista e conduttrice varcherà la famosa porta rossa venerdì 29 gennaio e non sarà sola. A quanto pare la 70enne entrerà con Giorgio, il suo amato pappagallo. I due sono inseparabili e sembra chevoglia coinvolgere l’animale in questaavventura. Una scelta che potrebbe portare a nuove e interessanti dinamiche nel programma Mediaset.e il volatile sono legati da una storia toccante e commovente. Si sono incontrati nei primi anni Duemila dopo la morte del marito della presentatrice, il sociologo Gianni Statera. Una scomparsa che ha distrutto, che è caduta in depressione. Non mangiava più ed ...