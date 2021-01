Le donne più puntuali fanno parte di questi 3 segni zodiacali (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si sa, la puntualità non è un vero e proprio sinonimo del mondo femminile. Molte donne hanno bisogno dei propri tempi, per riuscire a fare determinate cose, e in tante occasioni i loro uomini devono essere pazienti e attendere che terminino le loro cose, prima di poter godere della loro compagnia. Questo luogo comune, tuttavia non è valido per tutte le donne, infatti sembra che astrologicamente parlando, alcune ritengano estremamente importante la puntualità e perciò saranno sempre le prime a rispettare gli orari e gli impegni. Volete sapere quali donne saranno sempre pronte prima di voi? credit: pixabay/tatyanaBuzmakova Krasnova 1. Capricorno La donna del Capricorno è tra le più puntuali e precide dello zodiaco. Queste donne hanno una personalità squadrata e non ... Leggi su virali.video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si sa, latà non è un vero e proprio sinonimo del mondo femminile. Moltehanno bisogno dei propri tempi, per riuscire a fare determinate cose, e in tante occasioni i loro uomini devono essere pazienti e attendere che terminino le loro cose, prima di poter godere della loro compagnia. Questo luogo comune, tuttavia non è valido per tutte le, infatti sembra che astrologicamente parlando, alcune ritengano estremamente importante latà e perciò saranno sempre le prime a rispettare gli orari e gli impegni. Volete sapere qualisaranno sempre pronte prima di voi? credit: pixabay/tatyanaBuzmakova Krasnova 1. Capricorno La donna del Capricorno è tra le piùe precide dello zodiaco. Questehanno una personalità squadrata e non ...

pierofassino : Tanti auguri Marisa. Per la tua storia di Resistenza, di militanza e testimonianza a favore dei diritti delle donne… - pomeriggio5 : Siete in più di due milioni a guardare ogni giorno #Pomeriggio5 e noi vi ringraziamo #colcuore! ?? Oggi un po' di g… - Sercit1 : RT @alexbardi22: Difficile dire cosa faccia più ribrezzo, se #Friedman che dà della #escort ad una donna sposata con un uomo da cui ha avut… - chilhavistorai3 : Martina Rossi: 'E' un passo verso la giustizia', i genitori Bruno e Franca dopo la sentenza della Cassazione. “Affr… - MoutonEly : @blaksoul778 Per cortesia, centellina le tue foto, non vorrei che ti stufassi troppo presto, privandomi così del pi… -

Ultime Notizie dalla rete : donne più Universitari – molto più che amici: trailer e foto del nuovo film di Federico Moccia CINEblog.it