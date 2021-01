Fidanzati uccisi a Lecce | il killer sull’omicidio | “Una parte di me è contenta”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra gli elementi che stanno contribuendo a costruire il quadro psicologico di Antonio De Marco, l’assassino dei duediEleonora Manta e Daniele De Santis, c’è anche un diario. Si tratterebbe nello specifico degli scritti che De Marco avrebbe tenuto in carcere e nel quale avrebbe più volte riversato i suoi problemi ed i suoi pensieri più intimi, soprattutto riguardo l’omicidio. Antonio De Marco appare lucido, nelle righe scritte nel suo diario, mentre descrive ciò che ha fatto: ovvero irrompere nell’appartamento di De Santis e Manta, lottare con il ragazzo e uccidere con più di 70 coltellate i due ragazzi, per poi andarsene via dal palazzo. Difficile è l’analisi del suo quadro psicologico, persino per gli addetti ai lavori, che stanno ancora esaminando il caso con attenzione e parlano di “caso psicotico complesso”. Se da una ...