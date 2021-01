Andrea De Santis | chi è il calabrese a La pupa e il secchione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Denasce a Castrovillari in provincia di Cosenza nel 1997 dove ha frequentato il Liceo Scientifico E. Mattei.è un giovane studioso e appassionato di storia e vive a Firenze dove si è laureato in Storia il 5 novembre 2020, ma il suo sogno è ritornare in Calabria, nella sua terra d’origine. Sappiamo cheha una passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie. Questa passione l’ha portato ad approfondire gli studi e a laurearsi su questo tema con una tesi da 110 e lode. Sappiamo che il suo sogno sarebbe diventare insegnante o fare il bibliotecario.Defa parte del Cast de La, Ile Viceversa 2021 nel ruolo di. I Secchioni saranno accompagnati da cinque ...