Porsche - Con Q8 ed Enel X per l'installazione di nuove colonnine ultrafast (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cresce la rete di colonnine in Italia e aumentano quelle ultrafast, seppur con numeri ancora relativamente contenuti. Una nuova spinta alle infrastrutture veloci arriva da un accordo tra Porsche, Q8 ed Enel X per la realizzazione di 20 stazioni ricarica in altrettante aree di servizio della Penisola. Parliamo di prese HPC (High Power Charging), capaci di effettuare un pieno di energia in pochi minuti grazie ai 300 kW di potenza massima: per dare un'idea, la Porsche Taycan (che a seconda delle versioni può supportare ricariche fino a 270 kW) è in grado di recuperare fino a 100 km di autonomia in 10 minuti. Porschisti privilegiati. Proprio i clienti della Casa di Zuffenhausen potranno disporre di uno stallo riservato ai propri veicoli in ciascuna delle 20 nuove stazioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cresce la rete diin Italia e aumentano quelle, seppur con numeri ancora relativamente contenuti. Una nuova spinta alle infrastrutture veloci arriva da un accordo tra, Q8 edX per la realizzazione di 20 stazioni ricarica in altrettante aree di servizio della Penisola. Parliamo di prese HPC (High Power Charging), capaci di effettuare un pieno di energia in pochi minuti grazie ai 300 kW di potenza massima: per dare un'idea, laTaycan (che a seconda delle versioni può supportare ricariche fino a 270 kW) è in grado di recuperare fino a 100 km di autonomia in 10 minuti. Porschisti privilegiati. Proprio i clienti della Casa di Zuffenhausen potranno disporre di uno stallo riservato ai propri veicoli in ciascuna delle 20stazioni ...

