Crisi, la Lonardo annuncia il sì a Conte: “Mi sento responsabile” (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti “Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l’elogio del Sen. Salvini e del suo, glielo riconosco, coraggio della responsabilità”. Inizia così l’intervento dell’onorevole Sandra Lonardo in Senato, dove oggi è previsto il voto di fiducia al Governo Conte. “Gli do atto, che, dopo un mese dalle elezioni, riuscì, con sprezzante senso del pericolo mediatico, a rompere il patto di solidarietà politica, con Forza Italia e con Fratelli d’Italia, e fece da costruttore; per la inedita alleanza con gli odiati 5 stelle. Si disse, da sinistra, che l’operazione era trasformista, e lui somigliasse molto a Mastella, che tanto aveva criticato. Poi la legislatura andò avanti in modo stentato, nonostante numeri elevati di sostegno parlamentare. Le liti ideologiche e la incomunicabilità crescente portarono alla divisione ed alla rottura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti “Mai nella vita avrei immaginato di fare oggi l’elogio del Sen. Salvini e del suo, glielo riconosco, coraggio della responsabilità”. Inizia così l’intervento dell’onorevole Sandrain Senato, dove oggi è previsto il voto di fiducia al Governo. “Gli do atto, che, dopo un mese dalle elezioni, riuscì, con sprezzante senso del pericolo mediatico, a rompere il patto di solidarietà politica, con Forza Italia e con Fratelli d’Italia, e fece da costruttore; per la inedita alleanza con gli odiati 5 stelle. Si disse, da sinistra, che l’operazione era trasformista, e lui somigliasse molto a Mastella, che tanto aveva criticato. Poi la legislatura andò avanti in modo stentato, nonostante numeri elevati di sostegno parlamentare. Le liti ideologiche e la incomunicabilità crescente portarono alla divisione ed alla rottura ...

enricomontibell : Sandra Lonardo moglie di Mastella la Senatrice con il suo intervento ha smontato Salvini, Renzi e Meloni ( ricordo… - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni - AuBrSch : RT @HuffPostItalia: Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni - HuffPostItalia : Crisi di Governo, Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti: Casini, Renzi e Meloni - fanpage : #Senato, Sandra Lonardo Mastella voterà sì alla fiducia -