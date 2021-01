Pep Guardiola, il rivoluzionario compie 50 anni: la sua idea di calcio è il calcio come Idea (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quella frase lo sta facendo impazzire. Rimbalza nella sua testa da più di un’ora. Ancora. E ancora. E ancora. Sono soltanto dieci parole. Una manciata di lettere che rappresentavano la sua più grande certezza. E delle quali adesso non è più tanto convinto. Perché due mesi prima Pep Guardiola si era presentato nell’ufficio di Joan Laporta e gli aveva sputato in faccia il suo pensiero: “Dovresti affidarmi la panchina della prima squadra”. Il presidente del Barcellona era rimasto immobile per qualche secondo. Aveva fissato l’allenatore che aveva portato il Barça B al primo posto nella quarta serie del calcio spagnolo, ne aveva soppesato l’ego, era andato alla ricerca di qualche sua crepa. Poi aveva risposto: “Te la sentiresti?”. È stato allora che Guardiola ha pronunciato quella frase. “Sì, sei tu che non hai le palle per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quella frase lo sta facendo impazzire. Rimbalza nella sua testa da più di un’ora. Ancora. E ancora. E ancora. Sono soltanto dieci parole. Una manciata di lettere che rappresentavano la sua più grande certezza. E delle quali adesso non è più tanto convinto. Perché due mesi prima Pepsi era presentato nell’ufficio di Joan Laporta e gli aveva sputato in faccia il suo pensiero: “Dovresti affidarmi la panchina della prima squadra”. Il presidente del Barcellona era rimasto immobile per qualche secondo. Aveva fissato l’allenatore che aveva portato il Barça B al primo posto nella quarta serie delspagnolo, ne aveva soppesato l’ego, era andato alla ricerca di qualche sua crepa. Poi aveva risposto: “Te la sentiresti?”. È stato allora cheha pronunciato quella frase. “Sì, sei tu che non hai le palle per ...

