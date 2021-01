Ciclismo | Ulissi sarà sottoposto a studio elettrofisiologico dopo il problema cardiaco

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Bologna, 18 gennaio 2021 " Nel pieno della maturità, a 31 anni, la carriera di Diegoè momentaneamente interrotta per una miocardite emersa durante i controlli di routine a inizio stagione ...

Il corridore della Uae spera di risolvere la miocardite emersa nei controlli di routine per l’attività agonistica, domani ulteriore esame ...Nel ciclismo moderno credo sarà un po’ difficile eguagliare ... “Qualcuno sì c’è stato, qualche atleta che sembrava potesse fare qualcosa in più. Come ad esempio Diego Ulissi, da lui ci siamo sempre ...