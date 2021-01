Android 11 compare anche sul Samsung Galaxy Fold con One UI 3.0 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non hanno dovuto attendere troppo tempo i possessori del Samsung Galaxy Fold prima di ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11, proprio come successo giorni fa agli utenti che hanno deciso di puntare sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato dal ben informato portale ‘SamMobile‘, il rilascio è partito, anche se la disponibilità della release varierà a seconda dei territori. Al momento i Paesi interessati dalla distribuzione sono la Francia e gli Emirati Arabi per quanto riguarda il modello LTE (pacchetto F900FXXU4DUA1), oltre che l’UK (F907BXXU4DUA1) per la versione 5G. L’upgrade potrà essere installato in modalità OTA (Over-The-Air), attraverso il percorso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non hanno dovuto attendere troppo tempo i possessori delprima di ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0 basata su11, proprio come successo giorni fa agli utenti che hanno deciso di puntare sul nuovo2 (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Stando a quanto riportato dal ben informato portale ‘SamMobile‘, il rilascio è partito,se la disponibilità della release varierà a seconda dei territori. Al momento i Paesi interessati dalla distribuzione sono la Francia e gli Emirati Arabi per quanto riguarda il modello LTE (pacchetto F900FXXU4DUA1), oltre che l’UK (F907BXXU4DUA1) per la versione 5G. L’upgrade potrà essere installato in modalità OTA (Over-The-Air), attraverso il percorso ...

Ciao, sul mio nuovo A20S non riesco a capire come far comparire un'icona Whatsapp sullo schermo spento quando ricevo un messaggio. Ed inoltre è possibile far lampeggiare una luce ...

Google si scusa e la app del manifesto ricompare: «È stato un nostro errore»

Dopo tre giorni di «buio», è proprio il caso di dirlo vista la campagna abbonamenti, la nostra app è tornata sul Play Store per i dispositivi Android. Un portavoce di Google ieri ha chiamato il ...

