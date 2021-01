Inter-Juve, Bonucci contro l'arbitro: 'Vergognoso' (Di domenica 17 gennaio 2021) un Inter-Juve molto acceso quello che si sta disputando a San Siro: al 36' del primo tempo Bonucci è Intervenuto in maniera fallosa a centrocampo su Lautaro Martinez . L'arbitro Doveri lo ha ammonito ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) unmolto acceso quello che si sta disputando a San Siro: al 36' del primo tempovenuto in maniera fallosa a centrocampo su Lautaro Martinez . L'Doveri lo ha ammonito ...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Inter-Juve: 2-0. Vidal, Barella - JoeCipolla_spb : #InterJuve l'inter sta stuprando la juve -