“Voci per la libertà- una canzone per Amnesty”, iniziative e premi (Di sabato 16 gennaio 2021) L’anno di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” si apre con molte importanti novità. A partire dalla media partnership con Rai Radio1, una delle più seguite radio italiane. Affiancherà il festival nella nuova edizione, la 24a, prevista dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo), e nei vari altri appuntamenti precedenti e successivi. Grande soddisfazione del direttore artistico Michele Lionello. Dichiara: “siamo davvero orgogliosi per questa significativa partnership che accompagnerà il festival 2021. Rai Radio1 seguirà la manifestazione con un’importante copertura mediatica che darà ancora più prestigio al lavoro di promozione della musica e dei diritti umani”. “È una nuova media partnership – dice Simona Sala, direttrice di Radio 1 e dei GR – che accende un riflettore importante sul festival musicale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) L’anno di “per la– Unaper” si apre con molte importanti novità. A partire dalla media partnership con Rai Radio1, una delle più seguite radio italiane. Affiancherà il festival nella nuova edizione, la 24a, prevista dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo), e nei vari altri appuntamenti precedenti e successivi. Grande soddisfazione del direttore artistico Michele Lionello. Dichiara: “siamo davvero orgogliosi per questa significativa partnership che accompagnerà il festival 2021. Rai Radio1 seguirà la manifestazione con un’importante copertura mediatica che darà ancora più prestigio al lavoro di promozione della musica e dei diritti umani”. “È una nuova media partnership – dice Simona Sala, direttrice di Radio 1 e dei GR – che accende un riflettore importante sul festival musicale di ...

TIM_music : Per la prima volta insieme, @MarroneEmma e @AmorosoOF cantano un brano emozionante, in cui le voci delle due artis… - danieleviotti : Escono dalla maggioranza, mescolano le tre carte sul tavolo per confondere le idee, mettono in giro voci ad arte pe… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte, a quanto si apprende da fonti di governo, è salito al #Quirinale per conferire sulla… - Ilari_I : RT @danieleviotti: Escono dalla maggioranza, mescolano le tre carte sul tavolo per confondere le idee, mettono in giro voci ad arte per spa… - Patrizia_Monica : RT @radionotav: Le voci degli studenti in piazza a Bussoleno per protesta contro la didattica a distanza: -

Ultime Notizie dalla rete : Voci per Radio Rai al fianco di ’Voci per la Libertà’ il Resto del Carlino Piena fiducia a coach Finelli. La Givova Scafati smentisce le voci di un possibile addio

La Givova Scafati smentisce le voci di un possibile addio di coach Finelli e gli dà piena fiducia. In seguito a quanto riportato da alcuni mass media in merito all’interessamento nei confronti di altr ...

Amadeus: “Inter, questo è l’anno dello scudetto. Con la Juventus sarà la gara della verità”

Ci stiamo avvicinando sempre più all’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus. Una partita dal sapore speciale ma che rispetto agli altri anni si presenta sotto vesti diverse. Innanzitutto per ...

La Givova Scafati smentisce le voci di un possibile addio di coach Finelli e gli dà piena fiducia. In seguito a quanto riportato da alcuni mass media in merito all’interessamento nei confronti di altr ...Ci stiamo avvicinando sempre più all’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus. Una partita dal sapore speciale ma che rispetto agli altri anni si presenta sotto vesti diverse. Innanzitutto per ...