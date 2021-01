UFC on ABC 1 – Alessio Di Chirico è pazzesco! Max Holloway uno show! (Di domenica 17 gennaio 2021) UFC on ABC 1 è stato un evento che non dimenticheremo facilmente. E’ stata la serata di Alessio Di Chirico e delle più autentiche arti marziali italiane. Un KO il suo, da copertina. Ma è stata anche la serata di un Max Holloway fenomenale che ha provato con i fatti, di essere il più grande striker attivo in UFC. Invece, nel co main event Carlos Condit mostra quanto abbia ancora da offrire a questo sport con una vittoria stupenda su Matt Brown. Inoltre, durante la diretta Dana White ha anche rivelato come è andato il suo incontro con Khabib Nurmagomedov. Il dagestano vuole attendere ancora questa settimana, per decidere poi, se lasciare vacante la cintura o combattere ancora un’ultima volta. Charles Oliveira lo ha impressionato, ma Khabib vuole vedere cosa accadrà a UFC 257. Se succederà qualcosa di incredibile, qualcosa che lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) UFC on ABC 1 è stato un evento che non dimenticheremo facilmente. E’ stata la serata diDie delle più autentiche arti marziali italiane. Un KO il suo, da copertina. Ma è stata anche la serata di un Maxfenomenale che ha provato con i fatti, di essere il più grande striker attivo in UFC. Invece, nel co main event Carlos Condit mostra quanto abbia ancora da offrire a questo sport con una vittoria stupenda su Matt Brown. Inoltre, durante la diretta Dana White ha anche rivelato come è andato il suo incontro con Khabib Nurmagomedov. Il dagestano vuole attendere ancora questa settimana, per decidere poi, se lasciare vacante la cintura o combattere ancora un’ultima volta. Charles Oliveira lo ha impressionato, ma Khabib vuole vedere cosa accadrà a UFC 257. Se succederà qualcosa di incredibile, qualcosa che lo ...

MoliPietro : UFC on ABC 1 – Alessio Di Chirico è pazzesco! Max Holloway uno show! - MMAIndiaShow : Alessio Di Chirico defeats Joaquin Buckley via KO in Round 1 #UFCFightIsland7 -

Ultime Notizie dalla rete : UFC ABC UFC on ABC 1 - Alessio Di Chirico è pazzesco! Max Holloway uno show! Periodico Daily - Notizie Dana White: la decisione di Khabib influenzerà UFC 257

Dana White ha in programma oggi un incontro con lo UFC Lightweight Champion Khabib Nurmagomedov per provare a convincerlo a uscire dal ritiro annunciato alcuni mesi fa, in seguito alla sua ultima vitt ...

UFC on ABC 1 – Anteprima – Holloway Vs Kattar

UFC on ABC 1 è il primo evento della UFC di questo 2021. Oltre al nostro Alessio Di Chirico, nel main event Max Holloway Vs Calvin Kattar ...

Dana White ha in programma oggi un incontro con lo UFC Lightweight Champion Khabib Nurmagomedov per provare a convincerlo a uscire dal ritiro annunciato alcuni mesi fa, in seguito alla sua ultima vitt ...UFC on ABC 1 è il primo evento della UFC di questo 2021. Oltre al nostro Alessio Di Chirico, nel main event Max Holloway Vs Calvin Kattar ...