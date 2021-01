Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e la storia segreta con Bettarini (Di sabato 16 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e la storia segreta con Stefano Bettarini. La vita sentimentale della showgirl, reduce dall’avventura del GF Vip, è finita nuovamente sotto i riflettori. A ricostruire la vicenda è il settimanale Oggi, secondo cui fra l’ex marito di Simona Ventura e la Gregoraci ci sarebbe stata una love story tenuta nascosta e terminata poco prima delle nozze di lei con l’imprenditore. I dubbi erano nati dopo che Bettarini aveva fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip e le telecamere avevano immortalato Elisabetta mentre pronunciava una frase nei suoi confronti: “Attento a quello che dici”. Da quel momento si è parlato spesso di un flirt passato fra i due. Un amore che sarebbe nato durante la ... Leggi su dilei (Di sabato 16 gennaio 2021)e lacon Stefano. La vita sentimentale della showgirl, reduce dall’avventura del GF Vip, è finita nuovamente sotto i riflettori. A ricostruire la vicenda è il settimanale Oggi, secondo cui fra l’ex marito di Simona Ventura e laci sarebbe stata una love story tenuta nascosta e terminata poco prima delle nozze di lei con l’imprenditore. I dubbi erano nati dopo cheaveva fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip e le telecamere avevano immortalatomentre pronunciava una frase nei suoi confronti: “Attento a quello che dici”. Da quel momento si è parlato spesso di un flirt passato fra i due. Un amore che sarebbe nato durante la ...

laughsinpain : uno spettro si aggira fra i prelemi: lo spettro di elisabetta gregoraci #gfvip - serena1705004 : Elisabetta Gregoraci le consiglio di non accendere la tv e di non andare su Mediaset Extra???????? #gregorelli… - zerowidee : Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario ???? e ha fatto bene! ??Tutte quante voi vorreste sposare un miliardari… - cla_ssy6 : Raga vi rendete conto che essere Elisabetta Gregoraci significa avere articoli su di te anche per un semplice tikto… - CheDonnait : Cosa succede tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia quando le telecamere non le riprendono? Parpiglia racconta c… -