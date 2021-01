Cosa si può fare Regione per Regione dal 17 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domenica 17 gennaio scattano i cambi di colore per il rischio Covid-19 in tutta Italia. Provincia di Bolzano, Lombardia e Sicilia diventano rosse. Passano in area arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Solo 5 regioni e una provincia autonoma rimangono gialle: Molise, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e provincia autonoma di Trento. Confermato in tutta Italia il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo sarà invece ancora valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella Regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domenica 17scattano i cambi di colore per il rischio Covid-19 in tutta Italia. Provincia di Bolzano, Lombardia e Sicilia diventano rosse. Passano in area arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Solo 5 regioni e una provincia autonoma rimangono gialle: Molise, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e provincia autonoma di Trento. Confermato in tutta Italia il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio. Fino al 5 marzo sarà invece ancora valida la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. ...

tpi : Linus: “Che una persona che fa il mio lavoro e lo fa conquistandosi una credibilità da 40 anni venga messa in discu… - demartin : Possono i social media decidere liberamente chi parla e chi no? Che cosa si può dire e che cosa è invece vietato? C… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'Da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi di in meno. Così sarà difficile proseguire con le vaccinazioni'… - abboapk : Entra in vigore il nuovo Dpcm, ecco cosa si può fare oggi 16 gennaio - Vanhacker : RT @VujaBoskov: cosa più stupida che si può fare in situazione difficile è fare concorrenza scorretta a tuo collega che rispetta regole #I… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it