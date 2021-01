Ardea | palestra aperta e allenamenti in corso nonostante i divieti | arrivano gli agenti e scattano multe e chiusura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 gennaio 2021) Incuranti deidovuti al Dpcm e alle norme anti Covid, avevano deciso di continuare la loro attività all’interno della, ma ovviamente questo non è sfuggito alle forze dell’ordine. E’ successo nella zona della Nuova Florida, dove ieri la Polizia Locale di, attenta alle azioni che possono pregiudicare la sicurezza cittadina nel rispetto delle norme anti-covid, per il mancato adeguamento alle linee regionali e nazionali attualmente in vigore, ha intensificato i controlli. Neldei controlli i Caschi Bianchi Rutuli hanno constatato l’illecita apertura in zona Nuova Florida di unadove, sebbene vi fossero iimposti dal DPCM vigente, venivano trovate in funzione le sale fitness dove erano indegli ...