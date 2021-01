Traffico Roma del 15-01-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali arterie stradali in ingresso in città a Primavalle ancora chiusa via quale secondo tra Piazza Clemente XI via Pietro Bembo a causa di un veicolo in fiamme incidente su via del Casale di San Basilio all’altezza di via Pollenza sul posto Si procede a senso unico alternato inevitabili quindi rallentamenti In entrambe le direzioni in centro a Testaccio di nuovo code per incidente in via Marmorata all’altezza di piazza dell’emporio verso il Lungotevere sul tratto UrbanoL’Aquila rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini sino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico Cody a tratti da via delle Valli a via dei Campi Sportivi sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti tra le ...