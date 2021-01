Scott Pilgrim vs The World: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era il 2010 quando arrivò su Xbox 360, PS3 e PC il videogioco ufficiale di Scott Pilgrim vs The World. A distanza di 10 anni torna con una versione Completa su Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e nextgen in retrocompatibilità. A seguire vi riportiamo dunque la nostra Recensione. Scott Pilgrim vs The World Recensione Scott Pilgrim vs The World è basato sul fumetto originale ideato da Bryan Lee O’Malley, se avete visto di recente il Live Action su Netflix o in Home Video, allora riconoscerete ambientazioni, personaggi, boss e la trama stessa. Il videogioco è un richiamo ai picchiaduro a scorrimento 2D degli anni 90 detti beat’em up, con un comparto grafico che strizza l’occhio proprio ad un epoca ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era il 2010 quando arrivò su Xbox 360, PS3 e PC il videogioco ufficiale divs The. A distanza di 10 anni torna con una versione Completa su Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e nextgen in retrocompatibilità. A seguire vi riportiamo dunque la nostravs Thevs Theè basato sul fumetto originale ideato da Bryan Lee O’Malley, se avete visto di recente il Live Action su Netflix o in Home Video, allora riconoscerete ambientazioni, personaggi, boss e la trama stessa. Il videogioco è un richiamo ai picchiaduro a scorrimento 2D degli anni 90 detti beat’em up, con un comparto grafico che strizza l’occhio proprio ad un epoca ...

ReviewSearchIT : ?: Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition Recensione: un tuffo carpiato nel passato: ... l'intera co… - ReviewSearchIT : ?: Scott Pilgrim VS. The World Complete Edition – Recensione | Ritorno inaspettato: The World Complete Edition – Re… - BarDoGuimas : caraio 60 conto scott pilgrim - jessdeukie : ho giocato a Scott Pilgrim con la Play del mio ragazzo regà è bellissimo (anche se ha dei bug :/) - Tomaz937 : fato do dia: scott pilgrim e legal -