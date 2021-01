Il pub aperto nonostante il dpcm: 'L'ho fatto per sopravvivere. I clienti sono con me' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In barba alle misure anti coronavirus , il 29enne Fabio Bosio , titolare del pub Belvedere a Busca, in provincia di Cuneo, ha tenuto aperto il suo locale fin dalla vigilia di Natale. Ospite di una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In barba alle misure anti coronavirus , il 29enne Fabio Bosio , titolare del pub Belvedere a Busca, in provincia di Cuneo, ha tenutoil suo locale fin dalla vigilia di Natale. Ospite di una ...

AnnaP1953 : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - leggoit : #Cuneo pub aperto nonostante il #dpcm: «L'ho fatto per sopravvivere. I clienti sono con me» - robychisar : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - Signorino978 : RT @Giacinto_Bruno: “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” - Giacinto_Bruno : “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” -

Ultime Notizie dalla rete : pub aperto “Ho tenuto aperto il pub-ristorante da prima di Natale, l’ho fatto per sopravvivere” La Stampa Il pub aperto nonostante il dpcm: «L'ho fatto per sopravvivere. I clienti sono con me»

In barba alle misure anti coronavirus, il 29enne Fabio Bosio, titolare del pub Belvedere a Busca, in provincia di Cuneo, ha tenuto aperto il suo locale fin dalla vigilia di Natale.

Frosinone – La provocazione di Incitti: “Venerdì sera aprirò il mio pub”

Fernando Incitti, giovane imprenditore del centro storico di Frosinone, nonché noto esponente politico provinciale, non ci sta. Anche lui aderisce alla protesta nazionale dei titolari di bar, pub ...

In barba alle misure anti coronavirus, il 29enne Fabio Bosio, titolare del pub Belvedere a Busca, in provincia di Cuneo, ha tenuto aperto il suo locale fin dalla vigilia di Natale.Fernando Incitti, giovane imprenditore del centro storico di Frosinone, nonché noto esponente politico provinciale, non ci sta. Anche lui aderisce alla protesta nazionale dei titolari di bar, pub ...