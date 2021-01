"Hacker in campo lungo tutta la filiera dei vaccini, è un attacco globale" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È il 3 dicembre quando Ibm lancia l’allarme: i vaccini anti Covid sono finiti nel mirino degli Hacker. “Una campagna di phishing globale” - spiega il report - nei confronti delle aziende e delle organizzazioni che sono coinvolte nella catena del freddo, la filiera che dalle aziende produttrici arriva fino all’iniezione. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti accende la spia rossa. Ora che la distribuzione dei vaccini sta accelerando con l’arrivo delle dosi di Moderna e con quelle di AstraZeneca in attesa di ricevere il via libera dall’Agenzia europea del farmaco, quali sono i rischi? Huffpost ha interpellato Francesco Teodonno, Security Leader di Ibm Italia, tra i massimi esperti di cybersicurezza. “I rischi - spiega - ci sono e sono legati alla debolezza strutturale che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È il 3 dicembre quando Ibm lancia l’allarme: ianti Covid sono finiti nel mirino degli. “Una campagna di phishing” - spiega il report - nei confronti delle aziende e delle organizzazioni che sono coinvolte nella catena del freddo, lache dalle aziende produttrici arriva fino all’iniezione. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti accende la spia rossa. Ora che la distribuzione deista accelerando con l’arrivo delle dosi di Moderna e con quelle di AstraZeneca in attesa di ricevere il via libera dall’Agenzia europea del farmaco, quali sono i rischi? Huffpost ha interpellato Francesco Teodonno, Security Leader di Ibm Italia, tra i massimi esperti di cybersicurezza. “I rischi - spiega - ci sono e sono legati alla debolezza strutturale che ...

La via campana di QAnon

